Apre a Pinerolo il nuovo servizio Legg-io per il supporto allo studio

PINEROLO – Dal 20 gennaio sarà attivo a Pinerolo, presso il Porto Aperto SocialPoint in via Nazionale 32, il progetto Legg-io, un servizio innovativo dedicato al sostegno extrascolastico per studenti e studentesse, con particolare attenzione alle esigenze di chi presenta DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) e BES (Bisogni Educativi Speciali).

Legg-io si propone di accompagnare gli studenti e le studentesse nella ricerca e nel consolidamento di un metodo di studio personalizzato e adatto alle loro specifiche necessità, collaborando con insegnanti e istituzioni scolastiche per garantire una rete educativa integrata. Il servizio prevede inoltre valutazione degli apprendimenti, interventi di riabilitazione e potenziamento e consulenze genitoriali per evidenziare e potenziare le risorse della famiglia. Per accedere al servizio, è necessario prenotarsi contattando la tutor Giulia Damiano al numero 344 060 4964 oppure via mail gdamiano@diaconiavaldese.org

Il servizio è gestito da un team di professioniste specializzate, come Francesca Biglieri (referente e tutor), Federica Prot (psicologa dell’età evolutiva specializzata in psicopatologia dell’apprendimento scolastico) e Giulia Damiano (tutor).

