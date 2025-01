Cervere, banda di ladri fa esplodere uno sportello bancomat: si indaga per risalire all’identità dei malviventi

CERVERE – Questa mattina intorno alle 4:00, a Cervere, lo sportello bancomat della filiale della Cassa di Risparmio di Fossano, situata in via Mazzini, è stato fatto esplodere da un gruppo di persone non ancora identificate.

Per l’esplosione, i ladri si sono serviti di un ordigno artigianale, conosciuto come “marmotta”. Il boato ha svegliato molti residenti della zona, che hanno allertato le forze dell’ordine. I malviventi sono riusciti a rubare alcune banconote, ma il loro bottino non è stato particolarmente ricco proprio grazie al tempestivo intervento delle pattuglie dei Carabinieri, che si trovavano già in pattuglia nella zona. La banda, all’arrivo dei militari, si è data alla fuga a bordo di un’auto.

L’immobile della filiale, nonostante i danni allo sportello, è risultato agibile. Sul caso stanno indagando i carabinieri, che hanno avviato i rilievi per risalire all’identità degli autori del furto, al momento ancora sconosciuta.

