Sicurezza abitativa: tutto quello che c’è da sapere per sentirsi tutelati in città e fuori

I furti in casa e le intrusioni sono una minaccia molto sentita nel nostro Paese. Del resto, si tratta di un rischio piuttosto significativo, considerando che, secondo gli ultimi dati del Censis, 9 milioni di italiani hanno subìto un furto nella propria abitazione, con una distribuzione che interessa tanto le città che i piccoli centri urbani.

Le abitazioni più a rischio sono quelle situate ai primi piani, gli attici e le ville, ma i ladri possono introdursi in qualsiasi residenza. Per vivere serenamente la quotidianità è importante valutare alcuni accorgimenti efficaci per proteggere l’ambiente domestico e i propri cari, allo scopo di prevenire i tentativi di furto rendendo più difficile l’accesso ai malintenzionati. Questo vale sia quando si è presenti in casa che durante i momenti di assenza, per esempio in occasione di un viaggio o mentre si lavora fuori casa.

L’importanza di installare un sistema di allarme professionale per proteggersi dai furti in casa

Per tutelarsi adeguatamente dai furti è possibile dotare la casa di un sistema di allarme professionale, progettato e installato da esperti qualificati e specializzati. Per una protezione completa è importante optare per un impianto volumetrico e perimetrale, in grado di monitorare sia gli ambienti interni dell’abitazione che il perimetro esterno della proprietà.

I sensori di questi dispositivi, ormai sempre più spesso dotati di tecnologie di ultima generazione, permettono di avere un controllo ottimale dell’intero immobile, con la possibilità di aumentare ulteriormente il livello di protezione collegando l’impianto antifurto alla centrale operativa per una gestione professionale delle segnalazioni e un supporto tempestivo in caso di necessità.

Oltre ai sensori, è importante che l’impianto sia dotato di telecamere di sicurezza con visione notturna, per monitorare tutte le zone critiche ottenendo immagini e video in alta risoluzione anche di notte qualora dovessero verificarsi dei problemi.

Oggi, inoltre, è possibile trovare sul mercato sistemi di allarme con tecnologia wireless, come nel caso dell’antifurto casa Sicuritalia, che evitano le operazioni di cablaggio e garantiscono maggiore versatilità grazie alla possibilità di installare le telecamere in ogni punto della residenza.

Questa soluzione consente anche di monitorare l’immobile dallo smartphone tramite app, per avere sempre sotto controllo lo stato dell’abitazione e verificare la situazione in caso di attivazione dell’allarme in qualsiasi momento e da qualunque luogo.

Altri accorgimenti utili per la sicurezza interna ed esterna dell’abitazione

Per aumentare la sicurezza della casa è possibile adottare una serie di piccoli accorgimenti. Innanzitutto, è necessaria la presenza di un portone blindato per tutelare il varco d’ingresso principale dell’abitazione, assicurandosi che sia dotato di una serratura affidabile contro le effrazioni e certificato con una classe di sicurezza elevata. Per mantenere alta l’efficacia della porta blindata bisogna però sempre chiudere la serratura usando tutte le mandate, altrimenti il livello di protezione si riduce sensibilmente.

Nelle abitazioni ai piani bassi o negli attici, inoltre, è preferibile installare delle grate antintrusione, strumenti indispensabili per mettere in sicurezza gli infissi più vulnerabili alle effrazioni, minimizzando il rischio che questi varchi possano essere utilizzati per accedere illegalmente all’interno dell’abitazione.

Naturalmente, le grate devono essere montate bene, affinché assicurino una protezione ottimale dalle intrusioni attraverso le finestre ed evitando che possano agevolare i ladri fungendo da scale per semplificarne l’arrampicata.

Dopodiché, bisogna essere prudenti quando si condividono informazioni online, per esempio cercando di essere discreti quando si pubblicano delle foto sui social network, poiché potrebbero fornire delle indicazioni utili ai malintenzionati per sapere quando non c’è nessuno nell’abitazione.

Durante una lunga assenza è consigliabile prendere anche delle precauzioni aggiuntive prima di viaggiare, per esempio incaricando, laddove possibile, una persona di fiducia di visitare periodicamente la casa e ritirare la posta per rendere meno evidente la propria lontananza.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese