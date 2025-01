A Novara una edizione speciale di Campagna Amica per festeggiare San Gaudenzio

NOVARA – Per celebrare San Gaudenzio, il santo patrono di Novara, torna in città Campagna Amica, il mercato straordinario che tanto successo ha riscosso nella sua tappa natalizia dello scorso dicembre.

I produttori agricoli di Campagna Amica saranno protagonisti dell’iniziativa domenica 19 gennaio dalle 9 alle 19 all’interno della Sala Borsa, in Piazza Martiri.

Tra le eccellenze si potranno trovare riso, frutta e ortaggi di stagione, salumi, formaggi vaccini e caprini, vino, zafferano, nocciole, miele, farina di riso, composte e conserve, trasformati, vino, tisane, succhi, creme pesti, prodotti da forno e molto altro.

Il mercato si inserisce in una più ampia iniziativa dedicata a promuovere la vendita diretta attraverso mercati organizzati in centro città. Si tratta quindi non solo di una vetrina per promuovere e valorizzare aziende e prodotti del territorio ma anche un’opportunità per i consumatori di fare la spesa in modo sostenibile e responsabile, acquistando prodotti agricoli di stagione, selezionati con cura, freschi e di origine italiana garantita.

I mercati di Campagna Amica Piemonte Orientale si trovano a:

Galliate (via Bianca di Caravaggio) – 1° e 3° venerdì del mese;

Trecate (piazza Cavour) – 1° e 3° sabato del mese;

Novara (largo Leonardi) – 1ª e 3ª domenica del mese;

Vercelli (piazza Cavour) – 2° e 4° sabato del mese.

