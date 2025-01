In 35mila allo Stadium di Torino per la Kings League World Cup: vince il Brasile

TORINO – È stata una serata di sport e spettacolo quella di ieri sera all’Allianz Stadium di Torino che ha ospitato la finale della Kings World Cup Nations, non un semplice torneo ma uno degli eventi calcistici più attesi dell’anno, pronto a regalare agli appassionati un’esperienza ricca di spettacolo e intrattenimento.

La prima della Kings League World Cup a Torino è finita con la vittoria schiacciante del Brasile contro la Colombia per 6 a 2 davanti a un pubblico di 35mila persone.

La Kings World Cup Nations è uno speciale torneo di calcio a 7 nato all’interno della Kings League, la lega ideata da Gerard Piqué e altri influencer. In questa competizione, invece di club tradizionali, sono scesi in campo selezioni nazionali provenienti da vari Paesi, mantenendo lo stile dinamico e spettacolare che contraddistingue la lega originale.

In scena allo Stadium un eccezionale incontro tra Leggende e Streamers, in cui campioni del calibro di Iker Casillas, Gianluigi Buffon, Andrea Pirlo e Kun Agüero affronteranno star del mondo digitale come Blur, Manuuxo, Frenezy ed Er Faina.

A premiare i vincitori il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, e il presidente Alberto Cirio.

