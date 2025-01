Gerard Piqué all’Allianz Stadium in attesa della finale della Kings World Cup Nations – VIDEO

TORINO – Il 12 gennaio, a partire dalle 17:15, l’Allianz Stadium di Torino ospiterà la finale della Kings World Cup Nations, non un semplice torneo ma uno degli eventi calcistici più attesi dell’anno, pronto a regalare agli appassionati un’esperienza ricca di spettacolo e intrattenimento.

La Kings World Cup Nations è uno speciale torneo di calcio a 7 nato all’interno della Kings League, la lega ideata da Gerard Piqué e altri influencer. E proprio Gerard Piqué, imprenditore, dirigente sportivo ed ex calciatore spagnolo è il protagonista del video che sui social lo mostra entrare all’Allianz Stadium, in attesa della fatidica finale.

In questa competizione, invece di club tradizionali, scendono in campo selezioni nazionali provenienti da vari Paesi, mantenendo lo stile dinamico e spettacolare che contraddistingue la lega originale.

Anche qui, infatti, si applicano regole speciali come cartellini innovativi, “Secret Weapon” e shoot-out in stile hockey, rendendo le partite veloci e avvincenti. In sostanza, è una sorta di “Coppa del Mondo” in versione Kings League, con l’obiettivo di mescolare calcio, intrattenimento e show per coinvolgere un pubblico più giovane e connesso ai social.

Il 12 gennaio, quindi, lo Stadium farà da cornice alla sfida tra le due migliori nazionali della competizione. In questa data cruciale, l’Italia è chiamata anche a lottare per il suo futuro nel Mondiale, ma non mancheranno momenti di puro spettacolo per i tifosi.

Prima del grande atto conclusivo, andrà in scena un eccezionale incontro tra Leggende e Streamers, in cui campioni del calibro di Iker Casillas, Gianluigi Buffon, Andrea Pirlo e Kun Agüero affronteranno star del mondo digitale come Blur, Manuuxo, Frenezy ed Er Faina.

A completare il programma, il cantante Mahmood si esibirà in un concerto che trasformerà l’Allianz Stadium in un palcoscenico di emozioni e divertimento.

