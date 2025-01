Partono le Universiadi a Torino: GTT potenzia le linee, disponibile un voucher del valore di 10€

TORINO – Il conto alla rovescia è terminato: dal 13 al 23 gennaio 2025 Torino e le Valli Olimpiche ospiteranno la 32ª edizione dei FISU World University Games, le Universiadi.

Saranno 500 gli studenti/atleti provenienti da 54 nazioni. 90 i titoli in palio per un totale di 500 medaglie.

Le Universiadi coinvolgeranno sei diverse località: oltre a Torino, Pinerolo, Pragelato, Torre Pellice, Bardonecchia e Sestriere vedranno intense giornate di gara. Sarà un’edizione all’insegna della sostenibilità.

Atleti di 55 Nazioni si sfideranno in 13 discipline di gara ospitate in 6 differenti località. Saranno oltre 2500 gli atleti universitari e i delegati (di cui 88 atleti italiani) impegnati per conquistare uno dei 90 titoli in palio.

Muoversi in città

Per quanto riguarda le soluzioni logistiche è stato adottato un modello di mobilità smart per raggiungere le sedi di gara. Grazie a un accordo tra Comitato Organizzatore, Comune di Torino e GTT, per gli spostamenti nell’ambito della Città di Torino atleti, personale e delegazioni potranno utilizzare liberamente la metropolitana e le linee della rete urbana e suburbana.

GTT fa sapere che, in occasione della cerimonia di apertura che si terrà lunedì 13 gennaio presso l’Inalpi Arena, potenzierà le linee 4, 10 e 17 in particolare durante il deflusso degli spettatori, degli atleti e delle delegazioni.

Sempre lunedì 13 gennaio, dalle ore 14.00 a fine servizio, per la chiusura di via Filadelfia saranno deviate le linee 17 e 17/.

Direzione via Ventimiglia: da corso Sebastopoli deviata in corso IV Novembre, corso Monte Lungo, piazzale Costantino il Grande, corso Galileo Ferraris, corso Sebastopoli, percorso normale.

Direzione Rivoli – via Crea: da corso Sebastopoli deviata in corso Galileo Ferraris, piazzale Costantino il Grande, corso Monte Lungo, corso IV Novembre, corso Sebastopoli, percorso normale.

Il Comitato Organizzatore ha anche definito una partnership con il Comune – attraverso il servizio MaaS ToMove, Mobility-as-a-service (MaaS) – che prevede una promozione speciale per spostarsi a Torino. Tutta la mobilità, personalizzata e sostenibile, usando una sola app, grazie al concetto di Mobility-as-a-service (MaaS), per viaggiare con i mezzi pubblici di GTT e i taxi, ma anche i monopattini, le e-bike e gli scooter.

Torino è uno dei poli di sperimentazione nazionale nello sviluppo del MaaS; l’obiettivo è incentivare, anche attraverso voucher dedicati, l’utilizzo dei mezzi pubblici e di quelli in sharing favorendo una mobilità alternativa grazie all’integrazione di molteplici servizi di trasporto pubblico e privato accessibili attraverso un unico canale digitale.

MaaS ToMove offre un “voucher special” del valore di 10€ a tutti i visitatori in possesso di un titolo di accesso ai Torino 2025 FISU World University Games, utilizzabile per coprire il 50% del costo di tutti i viaggi con GTT, taxi, monopattini, bici e scooter, disponibili sulle Super App aderenti all’iniziativa. Il voucher sarà valido dalle ore 00:01 dell’11 gennaio 2025 alle ore 23.59 del 23 gennaio 2025.

Maggiori informazioni sull’offerta disponibili su MATO (Muoversi a Torino).

Per aderire, è necessario compilare il form per iscriverti all’iniziativa e ricevere un’e-mail con codice bonus dedicato all’evento; scaricare la Super App che si preferisce e creare un profilo inserendo un indirizzo e-mail ed il numero di cellulare; inserire in app il codice bonus nella sezione dedicata ai Torino 2025 FISU World University Games per ottenere 10€ di credito da spendere per viaggiare in città con i servizi di mobilità disponibili (a partire dalle ore 00.01 dell’11 gennaio 2025, solo su una delle Super App). Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo: maas.comuneditorino@5t.torino.it.

