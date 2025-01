A Verbania proclamato lutto cittadino per la morte dei tre scialpinisti travolti dalla valanga

VERBANIA – Matteo Auguadro e Matteo Lomazzi, di 48 e 34 anni di Verbania, ed Enzo Bonini, 65enne di Ghiffa, sono i tre scialpinisti uccisi da una valanga che si è staccata lungo il crinale est di Punta Valgrande, cima di 2850 metri, nel territorio di Trasquera, in Val d’Ossola.

A stringersi intorno alle famiglie delle vittime è anche l’intera città di Verbania. Per questo il sindaco, Giandomenico Albertella, e l’amministrazione comunale esprimono il proprio cordoglio proclamando il lutto cittadino per la giornata di domani, 15 gennaio 2025, in occasione dei funerali.

Sul sito del comune di Verbania si legge:

Appreso il doloroso accadimento verificatosi il giorno domenica 12 gennaio 2025 nel nostro territorio provinciale, nella zona della Punta Valgrande, vetta tra l’Ossola e il Vallese, che ha portato alla scomparsa di Gaudenzio Bonini, Matteo Auguadro e Matteo Lomazzi; Preso atto che la drammatica notizia ha scosso l’intera comunità di Verbania; Ritenendo doveroso, proclamare il lutto cittadino in segno di cordoglio e di partecipazione al dolore dei familiari interpretando il comune sentimento dei cittadini; Rilevato che la proclamazione del lutto cittadino è il modo in cui l’Amministrazione intende manifestare solennemente e tangibilmente il proprio dolore e quello dell’intera comunità per il tragico evento; Considerato, quindi, che è volontà dell’Amministrazione comunale proclamare la giornata di lutto cittadino per il giorno delle cerimonie funebri che si terranno mercoledì 15 gennaio; Accertata la propria competenza in merito; PROCLAMA Il lutto cittadino mercoledì 15 gennaio 2025, giorno in cui si svolgeranno le esequie; DISPONE – l’esposizione della bandiera a mezz’asta negli edifici comunali; – che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio online e ne venga data la più ampia diffusione alla cittadinanza attraverso il sito istituzionale ed i social;

– la trasmissione del presente atto al Comando di Polizia Locale, alla Prefettura del V.C.O., alla

Questura del V.C.O., al Comando Carabinieri di Verbania e al Comando della Guardia di Finanza di

Verbania; INVITA Tutti i cittadini, le istituzioni pubbliche, le associazioni, i titolari di attività di ogni genere a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute opportune.

