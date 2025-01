Ancora ferrovie nel caos: guasto al nodo di Roma, disagi anche a Torino

TORINO – Non riusciamo a riprenderci in tempo da un guasto che subito ne spunta un altro. Dopo il guasto al nodo di Milano che aveva paralizzato mezzo Paese, questa sera Trenitalia segnala un nuovo guasto: questa volta al nodo di Roma.

La circolazione risulta sospesa dalle 18:10 per accertamenti tecnici a Roma Termini. È stato richiesto l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire ritardi. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni.

Disagi anche per i treni partiti o in arrivo a Torino Porta Nuova. In particolare i treni Alta Velocità direttamente coinvolti e attualmente fermi sono:

FR 9543 Torino P.Nuova (13:00) – Salerno (20:05)

FR 9552 Salerno (14:45) – Torino P.Nuova (22:00)

FR 9326 Roma Termini (18:25) – Torino P.Nuova (23:20).

Notizia in aggiornamento

