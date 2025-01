Calcio, Serie A: Atalanta-Juventus finisce in parità per 1-1

BERGAMO – Finisce 1-1 al Gewiss la partita tra Atalanta e Juventus.

Il primo tempo si chiude a reti inviolate nonostante le occasioni importanti arrivate da parte dei bianconeri: prima con Koopmeiners entrato in area e che ha messo fuori in diagonale; poi con McKennie che ha calciato dal limite trovando la risposta di Carnesecchi, mentre nel finale Nico Gonzalez non è riuscito a trovare l’angolino da ottima posizione. In mezzo l’unica azione veramente pericolosa per la Dea con un potente tiro da fuori di Lookman respinto da Di Gregorio.

Scossone nel secondo tempo con il gol di Kalulu al 54′. Il difensore parte dal centro della sua aerea e va a raccogliere l’assist di McKennie mettendo in rete. Ma, quando sembra quasi fatta, arriva il pareggio con una rete di Retegui al 74′.

L’arbitro concede cinque minuti di recupero, ma la partita finisce 1-1.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese