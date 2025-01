Inaugurato il nuovo servizio di car sharing a San Mauro, si può avere un’auto per qualche ora o per più giorni

SAN MAURO – Il nuovo servizio di car sharing “CinQue”, è stato inaugurato a San Mauro Torinese, con la postazione situata in Piazza Mochino, luogo scelto anche allo scopo di consolidare le possibilità intermodali con gli altri servizi di mobilità presenti.

“La scelta di attivare il servizio di car sharing – spiega il Sindaco Giulia Guazzora – intende raggiungere il duplice obiettivo di ottimizzare, da un lato, le esigenze di mobilità del Comune, sostituendo ed integrando il parco auto comunale e, dall’altro, di mettere a disposizione dei cittadini un servizio alternativo all’uso dell’auto di proprietà, garantendo le opportune sinergie di mobilità con il trasporto pubblico locale”.

L’Assessore ai Trasporti Emanuele Durante commenta: “Il servizio di car sharing offre ai cittadini la possibilità di spostarsi in città e fuori città, con molteplici vantaggi che si riassumono in risparmio, praticità e riduzione delle emissioni inquinanti, in quanto ognuna di queste auto sostituisce in media dieci vetture private, togliendole dal traffico e liberando posti auto. Una soluzione concreta, coerente con l’impegno preso con i cittadini di migliorarne la qualità di vita”.

Come funziona CinQue

CinQue consente di avere a disposizione un’auto, per il tempo che si desidera – da una sola ora a uno o più giorni consecutivi – e per andare ovunque, in città e fuori città: una volta iscritti al servizio, ogni volta che serve, è sufficiente prenotare (via web o con l’app) l’auto del parcheggio più vicino, precisando sempre ora di partenza e di arrivo: all’ora di riconsegna l’auto dovrà poi essere riportata al parcheggio indicato in prenotazione.

Giuseppe Pezzetto, Presidente della società che ha progettato e realizzato il servizio, aggiunge “5T promuove una mobilità facile, veramente intelligente e sostenibile, attraverso soluzioni anche personalizzate secondo esigenza specifica di quei territori che, attenti alle esigenze dei loro cittadini, avviano servizi proprio come il car sharing CinQue che dimostra, l’esistenza di alternative di mobilità efficaci, sia dal punto di vista ambientale che economico”

