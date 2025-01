L’omaggio di Andrea Villa ad Oliviero Toscani: è stato un precursore

TORINO – Lo street artist torinese Andrea Villa ha voluto omaggiare Oliviero Toscani, scomparso il 13 gennaio, affiggendo uno dei suoi manifesti. Per una volta non si tratta di una provocazione ma di un vero e proprio omaggio. Il manifesto riproduce infatti una foto in bianco e nero del fotografo accompagnata dalla scritta “Oggi il mondo ha meno colori.” La parola colori ha le lettere di colori diversi.

“Oliviero Toscani ha cambiato il modo non solo di percepire la comunicazione pubblicitaria, ma anche i media. – dice Andrea Villa – Oggigiorno la provocazione è normale in ambito comunicativo, ma lui l’ha sdoganata ed elevata a livello artistico. È stato uno dei precursori dei “meme” che ora girano su internet e che sono usati anche da aziende e partiti politici. Mi ispiro molto a lui per i miei lavori”.

Il nuovo manifesto dedicato a Oliviero Toscani è stato affisso a Torino in Corso Regina Margherita, all’altezza del n 52.

