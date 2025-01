OVS potrebbe rilevare la storica catena di abbigliamento Conbipel

COCCONATO D’ASTI – La storica catena di abbigliamento Conbipel, con sede a Cocconato d’Asti, potrebbe presto cambiare proprietà. Secondo indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera, il gruppo OVS avrebbe presentato un’offerta per acquisire il controllo dell’azienda, che vanta 130 punti vendita e dà lavoro a circa 800 dipendenti. Tuttavia, OVS non è l’unico interessato: altre offerte sono arrivate, tra cui una da parte di un gruppo di fornitori e un’altra dall’attuale azionista di maggioranza, la londinese Eapparels, controllata dal fondo di Singapore Grow Capital.

Una crisi che dura dal 2016

Conbipel attraversa una crisi profonda che affonda le radici nel 2016. Una svolta sembrava essere arrivata nel maggio del 2022 con l’ingresso di Eapparels, che ha acquisito l’azienda attraverso un’operazione dal valore complessivo di 7,8 milioni di euro. Di questa cifra, 4 milioni sono stati finanziati dalla società inglese e 3,8 milioni dal fondo Salva Imprese, gestito da Invitalia, che detiene tuttora una quota del 49% di Conbipel.

Nonostante gli sforzi, il piano di rilancio non sembra però essere andato come previsto. La situazione finanziaria rimane critica e preoccupa tanto i creditori quanto i sindacati. Secondo le stime più recenti, almeno 50 punti vendita rischiano di chiudere entro la fine dell’anno, con conseguenze drammatiche per i lavoratori.

Quale futuro per Conbipel?

La procedura negoziata avviata per risolvere la crisi non ha ancora portato a una soluzione definitiva, e l’ingresso di un nuovo acquirente potrebbe rappresentare l’ultima speranza per salvare il marchio. Se OVS riuscisse ad acquisire Conbipel, potrebbe integrare la catena nella propria rete, rilanciando il brand con nuove strategie commerciali.

Resta però l’incognita legata alle altre offerte in campo e alla capacità di Eapparels di proporre un piano convincente per mantenere il controllo dell’azienda. Intanto, i dipendenti e i sindacati attendono risposte concrete per evitare un ulteriore peggioramento della situazione occupazionale.

Conbipel, che per decenni è stata un punto di riferimento nel settore dell’abbigliamento italiano, si trova ora a un bivio. Il destino dell’azienda sarà deciso nelle prossime settimane, tra trattative, valutazioni e speranze di rilancio.

