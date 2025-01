Violenza e stalking a Novara: donna denunciata per minacce e molestie

PIEMONTE – A Novara una donna è stata denunciata dal suo ex amante per molestie e minacce. Secondo quanto riportato, la donna avrebbe tentato di chiudere l’uomo in bagno con lei e, non contenta, avrebbe inviato fotografie di nudo alla moglie dell’uomo, minacciandolo di morte e di diffondere video compromettenti tra i suoi familiari e sui social network.

Questo caso è solo uno dei diversi episodi di violenza e stalking che la sezione della squadra mobile della questura novarese ha trattato nell’ultimo mese. In questo periodo, sono state eseguite sei misure cautelari in risposta a denunce di atti persecutori, maltrattamenti e reati sessuali.

Tra i casi emersi, spicca quello di una donna pakistana che, dopo aver chiesto il ricongiungimento familiare con il marito, ha subito violenze e minacce di morte da parte di quest’ultimo. Un’altra denuncia è stata presentata da una donna contro il suo ex compagno, ex datore di lavoro, che, non accettando la fine della relazione, l’ha seguita e contattata in modo ossessivo, facendo pesare la sua conoscenza della vita privata della vittima.

Infine, un giovane con una patologia psichiatrica è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia, perpetrati nei confronti del padre. Per garantire la sicurezza del genitore, è stato applicato un dispositivo elettronico che limita la distanza tra padre e figlio, mentre il ragazzo è stato inserito in una struttura riabilitativa per affrontare le sue problematiche.

