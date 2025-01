A Torino c’è stata la “Giornata di gratitudine alle forze dell’ordine per il contrasto alle mafie”

TORINO – A Torino si è celebrata la Giornata di Gratitudine alle forze dell’ordine per il contrasto alle mafie, istituita dalla Regione Piemonte e celebrata nella Sala Rossa di Palazzo di Città.

Questo l’intervento del presidente della Regione Alberto Cirio:

La Regione Piemonte ha voluto istituire la giornata della gratitudine e l’ha fatto non in un giorno qualsiasi, ma nella giornata di anniversario dell’arresto di Matteo Messina Denaro, un boss simbolo della mafia, arrestato grazie a anni di indagini di magistratura e forze dell’ordine a cui noi oggi rivolgiamo la nostra gratitudine per il grande lavoro che in questo Paese si fa ogni giorno contro la mafia e per la garanzia della legalità. Questa è la giornata in cui hanno vinto lo Stato e la Costituzione italiana