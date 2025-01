Ad Alessandria il concorso “Caga e Scappa”, per premiare il padrone di cane più incivile

ALESSANDRIA – Un gruppo di cittadini ha ideato il provocatorio “Grande Concorso Galimberti – Caga e Scappa!” per denunciare ironicamente l’inciviltà di alcuni proprietari di cani che non raccolgono i bisogni dei loro animali.

Il regolamento del finto concorso, affisso su cartelli in via Galimberti, invita a lasciare i marciapiedi sporchi per vincere l’immaginaria “Cacca d’Oro”.

Dietro al sarcasmo si cela un problema serio: marciapiedi sporchi e un senso di comunità degradato.

L’amministrazione comunale è criticata per la mancanza di distributori di sacchetti, multe e campagne di sensibilizzazione.

Mentre molti proprietari di cani sono responsabili, una minoranza rovina la convivenza civile.

L’iniziativa, pur suscitando sorrisi amari, vuole sollecitare una riflessione e azioni concrete per migliorare il decoro urbano e la qualità della vita in città.

