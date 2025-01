Eataly compie 18 anni: in arrivo un Mercato Solidale per festeggiare

TORINO – Eataly di Torino Lingotto celebra il suo 18° anniversario ospitando la seconda edizione del Mercato Solidale, dal 24 al 27 gennaio 2025. L’evento coinvolge realtà del terzo settore dedicate all’inclusione sociale e lavorativa.

Il Mercato Solidale si presenta come un’occasione per acquistare prodotti realizzati da cooperative e associazioni che favoriscono percorsi formativi e lavorativi per persone in situazioni di fragilità.

Tutto il ricavato resta alle organizzazioni partecipanti.

Tra i protagonisti: Cooperativa Sociale Alice con composte, biscotti e grissini; Fattoria Sociale Paideia con miele e conserve; Frolla Microbiscottificio con biscotti artigianali dolci e salati; ExEat con prodotti di agricoltura sociale; Insuperabili con gnocchi di patate; Luna Blu con pasta, pesto e focaccia; Piazza dei Mestieri con birra artigianale; Tortellante con tortellini tradizionali.

Durante il Mercato, sarà possibile interagire direttamente con i rappresentanti delle associazioni e partecipare a momenti didattici gratuiti.

