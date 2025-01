Bolelli e Vavassori volano agli ottavi agli Australian Open

MELBOURNE – Simone Bolelli e Andrea Vavassori volano agli ottavi di finale del torneo di doppio degli Australian Open battendo la coppia formata dall’ecuadoregno Hidalgo e da Luciano Darderi.

Doppio 7-6 per la coppia azzurra in un match sempre in bilico, risolto dalla freddezza nei due tie-break decisivi. Domenica i nostri se la vedranno con la coppia spagnola Munar – Martinez.

