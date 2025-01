Enrico Letta inaugurerà l’anno accademico dell’Università del Piemonte Orientale

VERCELLI – Si terrà il prossimo 13 febbraio presso il Teatro Civico di Vercelli, la cerimonia di inaugurazione del 27° anno accademico dell’Università del Piemonte Orientale (UPO), istituita nel 1998.

L’evento vedrà come ospite d’onore il professor Enrico Letta, attuale decano della School of Politics, Economics and Global Affairs presso l’Ie University di Madrid e presidente dell’Istituto Jacques Delors.

Letta, che ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio tra il 2013 e il 2014, terrà una prolusione intitolata: “Il rapporto sul futuro del mercato unico dell’Unione Europea – Il valore della conoscenza e il ruolo delle università”.

La cerimonia seguirà un format ormai consolidato. Dopo i saluti istituzionali del rettore, professor Menico Rizzi, e della direttrice generale, dottoressa Mahée Ferlini, prenderà la parola Paolo Facciotti, rappresentante degli studenti in Senato Accademico.

A seguire, l’intervento del professor Letta, che concluderà l’evento con la sua riflessione sul ruolo delle università nel contesto europeo.

