Nella periferia di Torino organizzate visite mediche gratuite per i cittadini in difficoltà

TORINO – Questa mattina, al centro polivalente Digit@to di via Maddalene , sono state organizzate visite mediche gratuite per cittadini in difficoltà economica.

L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra le associazioni Acp Onlus, Wec Exchange e l’Amico, potrebbe essere riproposta in futuro.

Al centro del progetto c’è un camper mobile dove professionisti sanitari hanno effettuato screening e controlli di base.

In caso di necessità più specifiche, i pazienti sono stati indirizzati ai servizi sanitari competenti, con supporto nella prenotazione delle prestazioni.

Marco Demo, presidente di Wec Exchange, ha sottolineato come molti residenti della zona di Barriera di Milano affrontino difficoltà nell’accesso ai servizi medici di base, spesso rivolgendosi direttamente ai pronto soccorso. L’obiettivo dell’iniziativa è fornire una soluzione iniziale a questi problemi.

Il centro di via Maddalene offre anche supporto digitale e organizza corsi di italiano, inglese e informatica, oltre a diverse attività per le famiglie.

