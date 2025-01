Tennis, Sonego batte Marozsan e conquista gli ottavi degli Australian Open

MELBOURNE, AUSTRALIA – Il torinese Lorenzo Sonego batte l’ungherese Marozsan sl quarto set, volando agli ottavi di finale. Lì dovrà scontrarsi con l’americano Tien.

Una partita iniziata con calma sul campo 3 di Melbourne Park, dove il torinese non è stato particolarmente brillante nei colpi iniziali e ha affrontato un tie-break con qualche distrazione di troppo.

Anche il secondo set è stato caratterizzato da grande equilibrio: Lorenzo ha mostrato una determinazione ammirevole, salvandosi da tre palle break e portando il parziale al tie-break.

Qui è riuscito a esaltarsi, come già accaduto contro il giovane Fonseca, annullando tre set point consecutivi grazie a cinque punti di fila dal 3-6. È stato un momento cruciale: ritrovarsi sotto di due set avrebbe complicato molto la partita.

Sonego, però, ha ribaltato la situazione alla prima occasione, riportandosi sull’1-1.

Nel terzo set non c’è stata storia: Sonego ha dominato, mettendo in difficoltà l’ungherese, che non ha avuto il tempo di reagire. Lorenzo gli ha strappato il servizio due volte, chiudendo con un netto 6-1

Anche il quarto set è iniziato con due break di vantaggio per il torinese, che, sul 4-1, ha abbassato leggermente la guardia, trovandosi costretto ad annullare due palle break. Tuttavia, è riuscito a mantenere il controllo, sigillando il 5-1 e concludendo il set 6-2 per assicurarsi la vittoria.

Con questo risultato, Lorenzo Sonego diventa l’11° italiano a raggiungere gli ottavi di finale nell’Happy Slam. Ma la sua avventura non è ancora finita.

