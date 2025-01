Basket: la Reale Mutua Torino vince facile su Orzinuovi 96-69

TORINO – Non ci sono sorprese per la Reale Mutua Torino, che nella 22a giornata di Serie A2 di basket vince in serenità 96-69 contro Gruppo Mascio Orzinuovi. Una partita a senso unico per i torinesi che, sfruttando l’energia del Pala Asti, si portano subito avanti 30-17 nel primo quarto. Nel cuore del match, a Torino basta gestire la situazione e il vantaggio, per poi accelerare di nuovo nel finale con Taylor e Ghirlanda. La Reale Mutua si stabilizza così al 12° posto in classifica.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese