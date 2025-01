Sconfitta pesante per l’IVECO CUS TORINO RUGBY: il Valsugana si impone 45-0

TORINO – Sconfitta all’Albonico nell’ottava giornata del campionato di Serie A Élite per l’IVECO CUS TORINO RUGBY femminile dei coach Alberto Carbone, Roberto Modonutto, Gianmarco Perrone e Lorenzo Tucconi per 0-45 contro il Valsugana Rugby Padova.

Player of the match Giordana Duca.

Queste le parole di coach Perrone a fine gara: “complimenti al Valsugana, una squadra molto strutturata fisicamente e con un ottimo tasso tecnico. Noi abbiamo avuto una prestazione in crescendo, siamo partite un po’ troppo tranquille, abbiamo però poi rialzato il livello del nostro gioco. Quello che dobbiamo fare per le prossime partite è adattarci un po’ di più alla situazione, in questo caso il meteo, e giocare a livello delle nostre avversarie sin da subito”.

Prossimo appuntamento nuovamente in casa. Domenica 26 gennaio le universitarie saranno impegnate all’Albonico nel derby contro il Volvera, kick off fissato alle 14.30.

Torino, Campo Angelo Albonico, domenica 19 gennaio 2025 ore 14,30

Serie A Elite Femminile – VIII giornata

IVECO CUS Torino v Valsugana Rugby Padova 0-45 (0-33)

Marcatori: p.t. 1’ m. Zampieri tr. Sillari (0-7); 5’ m. Rasi tr. Sillari (0-14); 12’ m. Costantini tr. Sillari (0-21); 33’ m. Rasi tr. Sillari (0-28); 39’ m. Sillari nt. (0-33); s.t. 43’ m. Benini nt. (0-38); 71’ m. Zeni tr. Bitonci (0-45)

IVECO CUS Torino: Pantaleoni (62’ Morchio); Bruno (69’ Di Luca), Sacchi, Luoni, Pecci (46’ Sarasso); Gronda (C), Toeschi; De Robertis (16’ Zoboli), Comazzi (80’ Reverso), Barreto (73’ Citino); Cagnotto, Ponzio; Salvatore (67’ Maietti), Hu, Repetto (24’ Zini)

All. Alberto Carbone

Valsugana Rugby Padova: Sillari (50’ Vio); Rasi (71’ De Santis), Aggio, Zeni, Zampieri (74’ Benussi); Stevanin (Cap) (46’ Magosso), Bitonci; Duca, Turatto (55’ Da Lio), Costantini (59’ Calzavara); Margotti, Della Sala; Fortuna (40’ Benini), Cerato, Maris

A disp.: Poletti

All. Serena Settembri

Arb: Simone Pellicanò (RC)

AA1: Andrea Origlia (TO) AA2: Gabriele Fasano (TO)

Cartellini: 57’ giallo Benini (Valsugana)

Calciatori: Sillari (4/6); Bitonci (1/1)

Note: giornata nuvolosa pioggia leggera, terreno in buone condizioni, spettatori 200 circa

Punti Conquistati in classifica: IVECO CUS Torino 0 – Valsugana 5

Player of the Match: Giordana Duca (Valsugana)

