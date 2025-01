Gli rubano la carrozzina dall’androne a Torino: spero che il ladro si accorga che sono le mie gambe

TORINO – Il furto risale a venerdì sera, il 17 gennaio. La carrozzina era parcheggaita nell’androne del palazzo dove risiede in Barriera di Milano e qualcuno l’ha portata via. Fabrizio Calza ha lanciato un appello su facebook per cercare di ritrovarla.

“E’ una sedia a rotelle – spiega – con schienale posturale e cuscino antidecubito. La carrozzina inoltre nella parte sotto ha una barra che mi permette di agganciare un propulsore elettrico che mi permette di muovermi in autonomia”.

Si tratta di una carrozzina modello Kuschall.

“Mi auguro – insiste Fabrizio – che il ladro dopo essersi reso conto che quello che ha rubato non è un oggetto curioso ma sono le mie gambe, decida di lasciarlo da qualche parte dove sia possibile recuperarlo e restituirlo dato che non posso camminare”.

