Il Museo del Cinema omaggia la Biennale di Venezia: saranno proiettati due film che hanno ricevuto il Leone d’oro

TORINO – Il Museo Nazionale del Cinema di Torino rende omaggio alla storia della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica de La Biennale di Venezia con I LEONI DI VENEZIA, ripercorrendo i film vincitori delle edizioni del festival più antico al mondo.

Ogni mese, con la collaborazione dell’Archivio Storico della Biennale, il Cinema Massimo 3 proietterà due film che hanno ricevuto il Leone d’oro.

Considerato uno dei riconoscimenti cinematografici più prestigiosi al mondo, il Leone d’oro della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia ha premiato film che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del cinema, grazie alla lungimiranza delle giurie e dei direttori artistici che si sono avvicendati negli anni, e al fatto che la Mostra fa parte della Biennale. Nella sua storia quasi centenaria, il Leone d’oro è diventato qualcosa di più di un premio.

È un vero e proprio simbolo di una stagione, e di volta in volta è andato a film che hanno anticipato i tempi o che invece hanno certificato mode, che sono diventate pietre miliari della storia del cinema o che sono oggi poco conosciuti. Innovazione, coraggio e qualità artistica sono tratti distintivi della programmazione della Mostra, che spesso ha contribuito alla nascita dei grandi autori, dando all’universo cinematografico ogni volta un nuovo stimolo e nuovi elementi di riflessione.

Nata nel 1932 da un’idea dell’allora presidente della Biennale Giuseppe Volpi di Misurata, del segretario generale, lo scultore Antonio Maraini, e di Luciano De Feo, direttore dell’Istituto Luce, la Mostra del Cinema di Venezia ha rappresentato il punto di partenza di un interesse e di una ricerca focalizzate sul cinema come linguaggio artistico e, soprattutto, come occasione di incontro e di confronto di registi, produttori, attori, critici e in senso più esteso, di cineasti di tutto il mondo, portatori di una visione unica e determinante.

Gli appuntamenti

Il primo appuntamento è per lunedì 3 febbraio 2025 alle ore 20:30 al Cinema Massimo con Rashomon (1950) di Akira Kurosawa, premiato nel 1951. A presentare la rassegna e introdurre il film ci saranno Carlo Chatrian, direttore del Museo Nazionale del Cinema e Alberto Barbera, direttore artistico della Mostra del Cinema di Venezia.

Il secondo appuntamento del mese è per il 17 febbraio 2025 alle ore 20:30 al Cinema Massimo 3 con la proiezione di Ordet – La parola (1954) di Carl Theodor Dreyer, premiato nel 1955.

