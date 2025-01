Bande di topi d’appartamento sgominate dai carabinieri ad Alessandria

VALENZA – Sono le otto di sera e la pattuglia dei carabinieri ha appena terminato l’ultimo di due sopralluoghi di furto in abitazione commessi poco prima, quando arriva una segnalazione in merito alla presenza di persone sospette nella zona di Rivarone.

Proprio in quel momento, lungo la Strada Provinciale fra Valenza e Bassignana, i carabinieri notano un’auto nera di grossa cilindrata che, alla vista della pattuglia, effettua due giri su una rotatoria e imbocca a forte velocità la strada per il centro di Valenza. I carabinieri si mettono all’inseguimento dell’auto, azionando i dispositivi luminosi e sonori per intimare l’ALT al conducente che, per contro, si dà alla fuga imboccando un’altra rotonda in contromano.

L’inseguimento continua in maniera fino a Pecetto di Valenza. A causa della forte velocità, la macchina in fuga sbanda e va a finire contro una recinzione. Le portiere si aprono, gli occupanti saltano fuori e scappano a piedi in tre direzioni differenti. I Carabinieri si concentrano su uno di loro, che viene prontamente bloccato mentre tenta di scavalcare un cancello. L’uomo indossa un passamontagna e ha con sé una pinza, una torcia e una radio ricetrasmittente. Sull’auto vengono trovati numerosi strumenti per lo scasso, tra cui un martello demolitore, picconi e flessibili.

L’uomo, un 32enne, viene arrestato.

