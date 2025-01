Cresce la richiesta di esperti in Bitcoin e Blockchain: il Politecnico di Torino lancia un nuovo master

TORINO – In risposta all’aumento della domanda da parte di startup e grandi aziende, il Politecnico di Torino e Plan B Network presentano un percorso formativo dedicato alla tecnologia Lightning Network, fondamentale per il futuro delle transazioni digitali.

La crescente richiesta di ingegneri e sviluppatori specializzati in Bitcoin e Blockchain si fa sempre più intensa, spinta dall’innovazione che queste tecnologie portano in svariati settori, dal Fintech alle banche, dalla cybersecurity a industrie più tradizionali. In questo contesto, il Politecnico di Torino, attraverso la sua Scuola di Master e Formazione Permanente, ha deciso di rispondere a questa esigenza di mercato con l’innovativo master “Bitcoin, Lightning Network and Distributed Systems Technologies”, in collaborazione con Plan B Network.

Il nuovo percorso formativo, che avrà inizio a marzo e si concluderà a giugno, si propone di formare sviluppatori esperti nella tecnologia Lightning Network, una soluzione che permette transazioni Bitcoin istantanee e a basso costo, superando i limiti imposti dalle tradizionali modalità di scambio. Danilo Bazzanella, coordinatore del corso e docente in Crittografia, Blockchain e Criptoeconomia al Politecnico di Torino, sottolinea come la Lightning Network rappresenti il futuro della tecnologia Bitcoin, aprendo a nuove possibilità nel campo delle microtransazioni.

Con il crescente interesse delle aziende per l’integrazione di soluzioni basate su Blockchain, la formazione di professionisti qualificati diventa fondamentale per garantire un’adeguata innovazione e sviluppo in questo settore in rapida evoluzione. Il master si propone quindi non solo di fornire competenze tecniche, ma anche di preparare i partecipanti a guidare progetti innovativi in un panorama sempre più competitivo e in continua trasformazione.

