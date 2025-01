E’ morto l’ex campione di sci Carlo Schenone, aveva 93 anni

SUSA – E’ morto a 93 anni Carlo Schenone, ex campione di sci. Aveva corso negli anni ’50 sia per lo sci club Sestriere che per lo sci club Sportinia. Mitica la sua vittoria in uno slalom organizzato nel 1954 a Torino, sulle pendici del Monte dei Cappuccini.

Schenone arrivava da una famiglia dedita allo sci. La madre Rita era stata una pioniera, il padre fabbricante di sci, aprì il negozio in corso Raffaello a Torino che poi divenne Schenone, vera mecca per generazioni di sciatori.

E’ un periodo difficile per la famiglia Schenone, visto che la sorella di Carlo, Vera, a sua volta ex campionessa di sci, è coinvolta nel tentato omicidio di Stefano Milanese.

