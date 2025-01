Moncalieri: Milanese torna a casa dopo essere stato ferito da Vera Schenone con due colpi di pistola

MONCALIERI – Torna nella sua casa di via Cantamerla a Moncalieri l’imprenditore 52enne Stefano Milanese colpito con due colpi di pistola partiti da una calibro 38 Special usata da Vera Schenone e legalmente detenuta dal marito.

Era il 3 gennaio, nella casa tra la collina di Torino e quella di Moncalieri arriva la vicina, 84enne ex sciatrice olimpica. La donna impugna la pistola e spara due colpi che arrivano al braccio destro e all’addome di Milanese. In casa c’era anche la compagna di lui che lo soccorre e chiama le forze dell’ordine. Arrivano i Carabinieri e in un primo momento Schenone dichiara che ha agito così perché l’uomo “infastidiva la volpe che ogni giorno veniva qui nel parco. Le davo da mangiare, ma a lui non piaceva e così ho preso la pistola e gli ho sparato”.

Milanese viene trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Molinette di Torino, dove viene posto in coma farmacologico e sottoposto a un intervento chirurgico. Dopo una decina di giorni viene sciolta la prognosi: è fuori pericolo, viene risvegliato e ne avrà per altri 40 giorni. Oggi la notizia che è tornato a casa.

Intanto Vera Schenone viene accusata di tentato omicidio e posta agli arresti domiciliari in una struttura sanitaria. Durante l’udienza per la convalida dell’arresto si è avvalsa della facoltà di non rispondere.

