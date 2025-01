Il Piemonte si rende disponibile per accogliere i bambini malati dalla striscia di Gaza al Regina Margherita di Torino

TORINO – Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha partecipato questa mattina alla Farnesina al tavolo di coordinamento del progetto Food For Gaza convocato dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per intensificare le attività di aiuto alle popolazioni colpite dalla guerra, alla luce del cessate il fuoco.

Cirio ha ribadito la disponibilità della Regione ad accogliere 11 bambini pazienti oncologici, in arrivo dalla striscia di Gaza, che saranno ricoverati all’ospedale Regina Margherita di Torino.

La disponibilità si inserisce nell’impegno costante del Piemonte sulla cooperazione internazionale: abbiamo partecipato all’iniziativa di Iveco che ha fornito i Tir per il trasporto degli aiuti nelle zone colpite dalla guerra e all’invio del riso piemontese destinato alle popolazioni della striscia di Gaza. Fin dalla scorsa primavera la Regione, insieme al Comune di Torino, si è resa disponibile presso il ministero degli Esteri a supportare attivamente le iniziative del governo in risposta all’emergenza umanitaria di Gaza, con il coinvolgimento degli ospedali, in particolare il Regina Margherita per i pazienti più piccoli, e la protezione civile regionale, per fornire competenze e materiali.

Le parole di Alberto Cirio presidente della Regione Piemonte

Ringrazio il ministro Tajani per aver convocato questo incontro con l’obiettivo di dare risposte pragmatiche e rapide alle necessità delle popolazioni colpite dalla guerra. Con la tregua ora è possibile intensificare gli aiuti anche con azioni più stringenti. Il Piemonte è quindi pronto a fare la sua parte e, di concerto con l’assessore alla Sanità Federico Riboldi e al Sociale Maurizio Marrone, ho dato la disponibilità della Regione ad accogliere nei prossimi giorni 11 bambini pazienti oncologici, in arrivo dalla striscia di Gaza, che saranno ricoverati all’ospedale Regina Margherita di Torino. Una disponibilità che conferma la vocazione solidale e accogliente del nostro territorio che già la scorsa estate ha consentito di portare al Regina Margherita un adolescente e un bimbo di 3 anni, provenienti da Gaza e negli scorsi anni un gruppo di piccoli pazienti in fuga dalla guerra in Ucraina.

