“Le Filippiche” di Filippo Caccamo, sabato 1 febbraio al Teatro Concordia

TORINO – “Le Filippiche” di Filippo Caccamo è un affascinante e coinvolgente viaggio nella comicità dell’artista lodigiano che presenta un assortimento di personaggi esilaranti, stravaganti e memorabili.

Attraverso brillanti monologhi e dialoghi incalzanti, l’artista crea un affresco comico del tutto innovativo che ammicca alle dinamiche del mondo dell’insegnamento, dove nasce la sua prima ispirazione, ma poi si allarga ben oltre il contesto scolastico, abbracciando la vita di tutti i giorni. Con sguardo acuto e sensibile, Caccamo affronta temi universali come l’amore, l’amicizia, le relazioni familiari, le gioie e i problemi quotidiani. Utilizzando la sua abilità nel maneggiare le parole e il suo talento musicale, il tutto condito con una scenografia vivace e creativa, lo showman trasforma queste situazioni comuni in momenti di riflessione, risate, emozioni. Uno spettacolo che sorprende e diverte, grazie all’interpretazione magnetica del comico e alla sua straordinaria capacità di coinvolgere il pubblico, facendolo sentire parte integrante delle storie raccontate sul palco.

Le Filippiche è un invito a ridere, a pensare, e soprattutto a riconoscere l’importanza delle piccole e grandi sfide che si incontrano lungo il cammino. Filippo Caccamo regala uno show indimenticabile, un’esperienza teatrale che lascia il segno e fa guardare la vita con occhi nuovi.

“Lo scorso anno ho vissuto il sogno di ogni attore: girare il nostro Paese di sold out in sold out. È straordinario sentire dal vivo lo stesso affetto che vivo sui social. Quest’anno lo voglio ricambiare con uno spettacolo che non darà tregua e farà ridere tutti, ben oltre i cancelli scolastici, perché, con il giusto punto di vista comico, ogni aspetto della nostra vita quotidiana può far ridere!” ha commentato l’attore – webstar Filippo Caccamo.

FILIPPO CACCAMO

Laureato in Storia dell’Arte e in Beni Culturali all’Università Statale di Milano, è attore comico, autore, influencer, youtuber, content creator ed ex insegnante delle medie. Nonostante la giovane età, ha calcato palchi importanti come quello di Zelig Lab, ha partecipato a due edizioni del programma televisivo Eccezionale Veramente e a Colorado TV. Al cinema, ha recitato in Rido perché ti amo di Paolo Ruffini e in So tutto di te di Roberto Lipari.

