Ospedali italiani premiati con i Bollini Azzurri: due strutture piemontesi in prima linea

TORINO – Nei giorni scorsi, Milano ha ospitato la cerimonia di assegnazione dei prestigiosi Bollini Azzurri, si distinguono per l’offerta di servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in ambito uro-andrologico. Tra le strutture premiate, spiccano gli ospedali AslTo3 di Rivoli e Pinerolo, che si sono contraddistinti per l’elevata qualità dei servizi offerti ai pazienti.

Il Bollino Azzurro è stato creato per valorizzare gli ospedali che garantiscono una migliore presa in carico del paziente, attraverso un approccio multidisciplinare alle problematiche uro-andrologiche. La valutazione delle strutture è stata effettuata da un Advisory Board della Fondazione Onda, sulla base di un questionario composto da 34 domande, che ha esaminato diversi aspetti dell’assistenza sanitaria, dalla promozione della salute sessuale maschile a percorsi clinici specifici per il tumore della prostata.

La partecipazione all’iniziativa ha visto un’adesione significativa, con 165 ospedali che hanno risposto all’appello, di cui 156 hanno ricevuto il riconoscimento.

