Racconigi promuove l’integrazione: lezioni di italiano gratuite per stranieri

RACCONIGI – L’amministrazione di Racconigi ha recentemente dimostrato il proprio impegno verso l’integrazione culturale e sociale, annunciando il sostegno alle lezioni gratuite di italiano rivolte agli stranieri. In un gesto simbolico e concreto, il vicesindaco Alessandro Tribaudino ha consegnato materiale didattico fondamentale per il corso, che attualmente vede la partecipazione di circa trenta stranieri. Questa iniziativa, realizzata in collaborazione con le volontarie e la biblioteca locale, ha riscosso un notevole successo, diventando un punto di riferimento per chi desidera migliorare le proprie competenze linguistiche.

Tribaudino ha sottolineato l’importanza di queste attività, affermando che “è nostro dovere sostenere iniziative che contribuiscono alla crescita culturale e sociale della nostra comunità”. Le lezioni di italiano non solo offrono competenze linguistiche essenziali, ma favoriscono anche il dialogo e la coesione tra diverse culture, rendendo Racconigi un luogo più accogliente e inclusivo.

Durante l’evento, il vicesindaco ha voluto rendere omaggio a Carla Olivero, ex professoressa e volontaria, recentemente scomparsa. La sua dedizione al progetto e il suo instancabile impegno per l’integrazione rimarranno un esempio da seguire per tutti.

