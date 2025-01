Torino: pedala incappucciato ed emana odore di hashish, arrestato per spaccio in piazza Carlo Felice

TORINO – Un ragazzo di 24 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I fatti

Gli agenti del Commissariato di P.S. Centro, durante il controllo del territorio, notavano un soggetto col cappuccio della felpa calzato, che si stava spostando, in sella ad una bici, da piazza San Carlo in direzione piazza Carlo Felice. Dopo averlo fermato, gli agenti percepivano un forte odore di sostanza stupefacente, trovandolo in possesso di un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi.

Inoltre, il giovane aveva nelle sue tasche la somma di 750,00 euro in contanti. Gli agenti effettuavano anche una perquisizione domiciliare, che consentiva il rinvenimento di ulteriore sostanza stupefacente e di materiale vario utile al confezionamento.

A quel punto, per l’uomo scattava l’arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La Procura della Repubblica di Torino ha richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese