Torino saluta i FISU World University Games 2025 con la cerimonia in piazzetta Reale

TORINO – Si avvicina il momento conclusivo dei FISU World University Games 2025, e la città di Torino si prepara a salutare questa straordinaria manifestazione internazionale con una cerimonia di chiusura indimenticabile. Domani sera, dalle 20:00 alle 23:30, la suggestiva Piazzetta Reale sarà il palcoscenico di un evento che mescolerà emozione, magia e spettacolo, sotto la direzione artistica del celebre Walter Rolfo.

Un programma ricco di emozioni

La serata si aprirà con il saluto ufficiale del Maestro di Cerimonie, seguito dalla sfilata delle bandiere e degli atleti, simbolo dell’unità e della collaborazione tra le nazioni partecipanti. A sottolineare il legame con l’Italia, il soprano Lucia Rubedo e i cantanti lirici Davide Capitanio, Omar Mancini e Leonardo Cremona eseguiranno dal vivo l’Inno Nazionale Italiano.

Non mancheranno i discorsi istituzionali, con gli interventi di Alessandro Ciro Sciretti, Presidente del Comitato Organizzatore, e Leonz Eder, Presidente della FISU, che celebreranno il successo dell’evento e il valore dello sport universitario a livello globale.

Arte, magia e sport

La cerimonia entrerà nel vivo con il programma culturale, che vedrà alternarsi performance artistiche di alto livello. Dai ritmi travolgenti dei Ping Pong Pang, crew hip-hop già protagonisti della cerimonia di apertura, alla magia del famoso illusionista tedesco Topas, passando per lo spettacolo poetico di Matteo Fraziano con le sue affascinanti ombre cinesi.

Lucia Rubedo tornerà sul palco per un medley dedicato ai Queen, mentre la Vision Acrobatics del Cirque du Soleil promette di incantare il pubblico con una performance mozzafiato.

Il momento simbolico del passaggio di consegne avverrà con l’abbassamento della bandiera FISU, accompagnato dall’esecuzione dell’Inno FISU da parte del quintetto vocale Real Tune. Un emozionante video introdurrà poi il prossimo paese ospitante dei FISU World University Games.

Una festa sotto le stelle

La serata culminerà con lo spegnimento del calderone dei Giochi, che segnerà ufficialmente la chiusura della manifestazione. Ma l’energia non si fermerà qui: la cerimonia si trasformerà in una grande festa con il DJ set di Mario Fargetta e Fabio Baresi, accompagnati da uno spettacolare gioco di luci e un imponente LED wall.

Torino capitale della magia

Dietro le quinte di questa straordinaria cerimonia c’è Masters of Magic, organizzazione fondata da Walter Rolfo, che ha rivoluzionato il mondo dell’illusionismo. Dopo aver portato in Italia eventi come il Campionato Mondiale di Magia nel 2015 e l’European Championship of Magic nel 2024, Masters of Magic guarda già al futuro con il 29° Campionato Mondiale di Magia, previsto a Torino dal 14 al 19 luglio 2025.

La cerimonia di chiusura dei FISU World University Games 2025 non sarà solo un addio, ma un’esplosione di creatività e celebrazione. Torino saluta il mondo con stile, pronta a brillare ancora una volta come capitale dello sport e della cultura.

