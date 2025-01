Violenza sessuale su una bambina, autista di scuolabus arrestato in provincia di Torino

TORINO – È accusato di violenza sessuale su minori l’uomo di 49 anni, autista di scuolabus, arrestato nel Torinese.

L’uomo nel 2021 ha cominciato ad abusare della figlia di 9 anni di una coppia di amici, violenze che sono proseguite fino al 2024. Sono stati proprio i genitori a denunciare gli abusi da parte di quell’uomo che conoscevano da almeno 20 anni.

La storia

A riportare la notizia è il Corriere della Sera. Tutto è cominciato quando il 49enne, per la cifra di 200 euro, si è proposto come baby sitter, offrendosi quindi di andare a prendere la bimba a scuola e trascorrere con lei il pomeriggio. In queste ore di compagnia reciproca l’uomo comincia a molestare la bambina di 9 nove, chiedendole il silenzio in cambio di regali.

Non solo: quando la mamma della minore smette di lavorare e viene meno il ruolo da baby sitter, l’uomo trova ogni scusa per stare con la bambina; passeggiate col cane, corsi di cucina e affitta anche una casa al mare vicina alla famiglia per le vacanze, tutto pur di proseguire gli abusi fino alla violenza sessuale che filma anche.

Nel 2024 però qualcosa cambia, i genitori della ragazzina si rendono conto che la figlia chatta con il loro amico, i regali diventano preziosi – scarpe, trucchi, oggetti di cancelleria, cellulare – e l’attenzione di lui eccessiva. Fino a che la piccola, a novembre, si confida con la mamma. Da qui l’inchiesta, coordinata dal pm Eleonora Sciorella, e il successivo arresto.

La piccola però non è stata l’unica vittima dell’autista di scuolabus, si è scoperto che altre due minorenni, allieve di scuola elementare, sono rimaste vittime degli abusi del 49enne. Infatti, durante la perquisizione del suo alloggio, gli investigatori hanno trovato centinaia di video e fotografie dal contenuto pedopornografico, alcuni con protagoniste le piccole.

