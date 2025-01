Alberto Angela a Torino: “registrare negli studi Rai sempre una grande emozione”

TORINO – L’amato conduttore televisivo Alberto Angela è arrivato a Torino per registrare il suo programma Passaggio a Nord Ovest. Ha fatto sapere della sua presenza con una storia su Instagram in cui si vede la Mole e la sede Rai. “Una grande emozione” dice di provare il figlio d’arte e divulgatore scientifico, che inquadra nel suo video anche il murales dedicato al padre Piero che campeggia su un muro di via Verdi vicino all’ingresso degli Studi Rai.

