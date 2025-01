Si chiudono con 10 mila ospiti da tutto il mondo i FISU World University Games in Piemonte

TORINO – Si chiudono giovedí 23 gennaio i Torino 2025 FISU World University Games. La conferenza stampa di chiusura dell’evento che si è tenuta presso l’Archivio di Stato ha riassunto i numeri dell’evento che si chiuderà con la cerimonia di chiusura.

I numeri

Sono oltre 10.000 le persone che si sono mosse da tutto il mondo nelle ultime due settimane per convergere in Piemonte e partecipare alla meravigliosa festa dello sport universitario che sono stati questi Torino 2025 FISU World University Games. In particolare, le 6 località di gara dove si sono svolte le 13 discipline – Torino, Pinerolo, Pragelato, Torre Pellice, Bardonecchia e Sestriere – sono state letteralmente invase dagli oltre 2500 atleti e staff provenienti da 54 diversi Paesi, con un numero di hotel occupati pari a 26.500 notti di hotel suddivisi su asse Pinerolo, Bardonecchia, Fenestrelle, Pragelato Rua, Borgata Sestriere, Sestriere, Cesana, Bardonecchia e Torino. Il numero di accreditati alle gare è stato di oltre 15.000 persone, mentre numero di biglietti totali venduti supera i 100.000 spettatori. Le Cerimonie di apertura e chiusura, l’Exhibition Gala al Palavela e le gare semifinali e le finali hanno raggiunto tutti il sold out.

Le medaglie

Sul versante del medagliere italiano, per gli 89 atleti in gara sono 15 le medaglie conquistate: quattro gli ori – due vinti da Martina Vozza con Ylenia Sabidussi (Atleta Guida) per Para Sci Alpino Super-G Vision Impaired, uno da Elisa Fava nello Snowboard Parallelo Gigante e uno da Nathalie Bernard nel Freestyle Ski Cross Femminile; cinque le medaglie d’argento – Maria Eugenia Boccardi per Sci Di Fondo 10km Individuale Femminile, Daniel Grassl per il Pattinaggio di Figura Single Skating, Elisa Fava per lo Snowboard Gigante Parallelo, Simon Dorfmann nel parallelo Gigante maschile, e infine Stefano Piazzato nello Sci Alpino Slalom Speciale. Infine, sono sei le medaglie di bronzo italiane: una per Marika Savoldelli nello Snowboard Cross, una per Andrea Tuba e Giulia Isabella Paolino nel Pattinaggio di Figura Ice Dance (Free Dance), due per Margherita Cecere nello Sci Alpino Slalom Gigante e Speciale, una di Noemi Junod nello Sci Alpinismo Vertical Race e una per Fabian Lantschner nello Snowboard Gigante Parallelo.

Meglio di Lake Placid

I risultati sportivi di questi Giochi sono quindi migliori delle precedenti Universiadi di Lake Placid del 2023, che si erano chiuse con 10 medaglie in totale, ovvero 3 ori, 3 argenti e 4 bronzi.

I volontari sono stati 2099, con una forbice di età che va dal più giovane appena diciottenne al più anziano di 87 anni (più di 16mila i turni coperti). 78 i volontari internazionali provenienti da 20 nazioni diverse: una volontaria arrivata dal Sudafrica ha fatto attività a Bardonecchia, mentre una mamma volontaria arrivata dall’Alaska si è invece dedicata alle attività a Pragelato per seguire il figlio atleta. Altri Paesi di provenienza extra UE sono stati il Canada, gli Stati Uniti, il Brasile, il Kazakistan, la Tunisia, la Corea del Sud, la Russia, l’India, mentre per ciò che riguarda l’Italia i volontari fuori Regione sono stati 61.

La conferenza stampa si é svolta alla presenza del Presidente della FISU Leonz Eder, del Presidente del Comitato Organizzatore Alessandro Ciro Sciretti, del Segretario Generale e CEO FISU Matthias Remund, del Capo Delegazione italiana FederCusi Pompeo Leone, del Sottosegretario alla Presidenza della Regione Piemonte Claudia Porchietto, del Vicepresidente della Città Metropolitana Jacopo Suppo e dell’Assessore allo Sport e Grandi Eventi della Città di Torino Domenico Carretta e ha avuto la partecipazione degli atleti italiani Francesco Vigliani (Curling), Nathalie Bernard (SkiCross), e la svizzera Delia Giezendanner, Ski Orienteering.

