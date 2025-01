Un agente di polizia a processo per la morte di Francesco Convertini, il ciclista investito a Torino da una volante

TORINO – Francesco Convertini, designer originario di Locorotondo in provincia di Bari, aveva 33 anni quando la notte del 22 giugno 2022 ha perso la vita mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Il 33enne è stato travolto e ucciso da un’auto della polizia all’altezza del rondò Rivella, in corso Regina Margherita.

In quel momento, l’auto della polizia stava trasportando un uomo fermato per accertamenti e stava percorrendo una corsia preferenziale senza sirena, ma con i lampeggianti accesi. E in quel momento purtroppo è avvenuto lo scontro con Covertini che in bici attraversava il corso, su un regolare attraversamento ciclo-pedonale.

Ora il conducente della volante è a processo per omicidio stradale.

Secondo quanto riportato da Rai News, l’udienza del processo, cui hanno presenziato i familiari di Convertini, come parte offesa, è stata dedicata in gran parte alle audizioni dei consulenti tecnici. Nella prossima udienza del 3 marzo si procederà all’esame dell’imputato.

