“Cessate il fuoco in Israele e Palestina” ma la pace è ancora lontana: la manifestazione di oggi a Torino

TORINO – Torino si è animata ieri per un corteo che ha visto circa 300 manifestanti sfilare pacificamente da piazza Crispi a piazza della Repubblica, in una manifestazione organizzata da “Torino per Gaza”. Nonostante l’inizio del cessate il fuoco tra il regime israeliano e la Resistenza palestinese, le voci dei partecipanti hanno chiarito che la vera pace è ancora un obiettivo lontano.

Una giovane attivista, al microfono, ha dichiarato: «Israele ha già violato l’accordo con uccisioni, arresti arbitrali e incursioni in Cisgiordania». Dietro lo striscione “La vera pace è la liberazione”, i manifestanti hanno ribadito il loro sostegno al popolo palestinese, sottolineando le ingiustizie e le sofferenze che continuano a persistere nella regione.

Il corteo, composto da famiglie, studenti e rappresentanti di collettivi come Cambiare Rotta e Cua, ha mantenuto un tono pacifico, senza fumogeni o atti vandalici, a differenza di altre manifestazioni recenti. Tuttavia, le voci di protesta non sono mancate, con slogan come «Giù le mani dai civili», «Israele assassino», e richieste di giustizia per il primo ministro israeliano Netanyahu, accusato di crimini di guerra.

Un manifestante ha sollevato un tema controverso, accusando il governo italiano di complicità nel conflitto. Durante il percorso, molti passanti si sono fermati a osservare, applaudire o porre domande sul numero relativamente ridotto di partecipanti.

«Perché stavolta siete così pochi?», ha chiesto qualcuno. In risposta, i manifestanti hanno invitato i cittadini a unirsi alla loro “lotta”.

All’arrivo in piazza della Repubblica, un attivista ha raggiunto il tetto del Mercato coperto, sventolando la bandiera palestinese. La manifestazione ha anche collegato la lotta per la Palestina con la questione dei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr), affermando: «Contro ogni prigione e ogni forma di oppressione, lottiamo per la libertà».

