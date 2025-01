Chivasso: muore a 9 anni per un malore sul campo di basket

CHIVASSO – Nicoló Cazzamani, 9 anni, si era sentito male ieri pomeriggio durante un allenamento di basket nella scuola elementare di via Blatta. Dopo le prime cure del 118, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Chivasso, per poi essere trasferito al Regina Margherita, dove purtroppo è deceduto a causa di una probabile emorragia cerebrale.

Nicoló era un giovane promettente della squadra degli Aquilotti, categoria 2015, dell’Asd Pallacanestro Chivasso, dove giocava da quattro mesi. La società sportiva ha annunciato l’annullamento di tutte le competizioni sportive programmate per oggi e domani, in segno di rispetto e lutto per la perdita del giovane atleta.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese