Reggio Emilia trionfa in una partita da brividi: vittoria 69-67 su Derthona

TORINO – Oggi pomeriggio, il palazzetto di Casale Monferrato ha ospitato un incontro di basket che entrerà nella storia per la sua imprevedibilità e il suo carico di emozioni. La sfida tra Bertram Derthona Tortona e Unahotels Reggio Emilia si è conclusa con una vittoria per gli ospiti, che hanno prevalso per 69-67.

I padroni di casa, partono a razzo, siglando un clamoroso 15-0 nei primissimi minuti. Tortona sembra avere il controllo totale del gioco, chiudendo il primo quarto con lo stesso vantaggio. Tuttavia, la situazione cambia drasticamente nel secondo periodo, quando Reggio Emilia, grazie a un gioco rapido e preciso, riesce a ribaltare le sorti del match, andando all’intervallo con un vantaggio di 5 punti.

Nella ripresa, gli ospiti sembrano dominare, portandosi anche sul +14 grazie a una serie di contropiedi efficaci. Ma, come spesso accade nel basket, la partita è tutt’altro che finita. Vital e Severini, con tiri da tre punti devastanti, riaccendono la speranza dei tifosi di Tortona, riportando la squadra a soli 1 punto di distanza alla fine del terzo quarto.

L’ultimo periodo di gioco vede entrambe le squadre faticare nel trovare il canestro e commettono una miriade di errori. Tuttavia, è Winston, con una prestazione da incorniciare da 23 punti e 6 assist, a prendere in mano la situazione. A soli 3 secondi dalla sirena, il suo sottomano regala a Reggio Emilia il +2 decisivo.

La speranza di Tortona si affievolisce quando la tripla di Vital, su rimessa offensiva, colpisce il ferro e non entra, decretando così la vittoria degli ospiti. Con questo successo, Unahotels Reggio Emilia conquista un prezioso 2-0 nel computo delle sfide tra le due squadre in questo campionato.

