Alessandria, ubriaco aggredisce il personale di un supermercato per rubare del vino: arrestato

ALESSANDRIA – Ad Alessandria, un uomo ubriaco è stato arrestato perché accusato di aver aggredito il personale di un supermercato dopo aver rubato della merce.

All’arrivo dei carabinieri sul posto, l’uomo, un 44enne senza fissa dimora, stava ancora aggredendo e minacciando di morte l’addetto alla vigilanza. Vedendo avvicinarsi la pattuglia, si è scagliato contro gli uomini in uniforme, spintonandoli, insultandoli e minacciando anche loro di morte.

I carabinieri, dopo aver fermato l’esagitato, hanno raccolto le testimonianze delle vittime dell’aggressione. Stando ai racconti, l’uomo ormai da diverso tempo chiedeva l’elemosina ai clienti davanti all’ingresso del supermercato e nel corso della giornata aveva già più volte importunato e minacciato chi non aveva accolto le sue pressanti richieste di denaro. La situazione è degenerata quando il 44enne è entrato nel supermercato, ubriaco e aggressivo: qui, ha preso due bottiglie di vino e ha cercato di uscire senza pagare, aggredendo chiunque tentasse di fermarlo.

L’uomo è stato dunque arrestato in flagranza di reato per rapina impropria e violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale e denunciato per ubriachezza molesta. Poche ore prima, era già stato denunciato per un altro furto sempre in danno dello stesso supermercato, da cui aveva rubato altra merce. Dopo la convalida dell’arresto da parte del Tribunale di Alessandria, il 44enne è stato inoltre sottoposto alla misura del divieto di dimora nella Provincia di Alessandria.

