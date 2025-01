La Reale Mutua Basket Torino cade ancora in casa

TORINO – Netta sconfitta, ancora, per la La Reale Mutua Basket Torino, sconfitta in casa da Cento. E’ l’inizio horror del match che pesa tantissimo per Torino. Il primo quarto si chiude infatti con Cento avanti 6-22, una debacle che Torino non riuscirà a recuperare.

Il divario si allarga ancora a metà gara, che Cento chiude avanti di 23 punti. A quel punto non rimane che controllare fino al 71-88 finale per una gara mai in discussione.

