Torna l’allerta gialla per i temporali in Piemonte nell’alessandrino

ALESSANDRIA – Una profonda depressione si addossa all’arco alpino occidentale, approfondendosi nella serata sul Mediterraneo, con un minimo al suolo che va a collocarsi sul Golfo Ligure. Tale configurazione porta a un’intensificazione della ventilazione a tutti i livelli atmosferici e innesca una convergenza delle correnti a livello del mare che porta alla formazione di temporali anche di forte intensità nell’area del Genovese; le celle temporalesche saranno poi spinte dai venti verso il Piemonte sudorientale. I fenomeni più intensi sono attesi in attenuazione dalla mattina di domani.

Sul Piemonte sono inoltre attese precipitazioni deboli sulle pianure e moderate sulle Alpi, nevose oltre i 1100-1400 m a nord e ovest e 1500-2000 m a sud; la quota neve è invece stabilmente oltre i 2000 m in area appenninica.

Arpa Piemonte ha di conseguenza emesso un bollettino di allerta gialla per rischio idrogeologico nella zona H (Scrivia). Sono attese precipitazioni fino a domani mattina, moderate sull’arco alpino, forti in area appenninica per possibili forti rovesci e temporali in sconfinamento dalla Liguria, deboli altrove. Ventilazione moderata o forte in montagna, con foehn esteso agli sbocchi vallivi dalla notte.

Nell’area sono possibili locali allagamenti nella giornata di domani, 28 gennaio.

