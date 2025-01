Basketball Champions League: nulla da fare per Derthona che perde contro Würzburg

GERMANIA – Lo storico debutto nel Round of 16 della Basketball Champions League per la Bertram Derthona non è andato come si immaginava, e sperava.

Nulla da fare per la formazione di Walter De Raffaele che perde contro i padroni di casa del FIT/One Würzburg alla Tectake Arena per 80-79. La partita si decide nei minuti finali.

Per Derthona questa è stata è la prima delle due gare consecutive in trasferta che le propone il calendario di questo girone a quattro squadre, composto anche dalle greche AEK Betsson Atene e Promitheas Patrasso Vikos Cola: al termine dei sei turni previsti di andata e ritorno, le prime due classificate staccheranno il pass per le serie-playoff dei quarti di finale.

