Donata una doccia molecolare alla Fondazione FARO per i due hospice di Torino

TORINO – Un importante gesto di solidarietà arriva dall’Associazione “Il Sorriso di Buba”, che ha donato una doccia molecolare alla Fondazione FARO destinata ai suoi due hospice di Torino.

Questo innovativo sistema tecnologico rappresenta un contributo significativo per elevare la qualità dell’assistenza, offrendo comfort e sicurezza durante le procedure di cura. La doccia molecolare permette di effettuare un’igiene completa direttamente al letto del paziente, proteggendo con precisione le aree interessate da eventuali lesioni cutanee e regalando un prezioso momento di benessere.

Il progetto, dal valore complessivo superiore a 11.000 euro, è il risultato del continuo impegno dell’Associazione “Il Sorriso di Buba” a sostegno delle realtà locali che operano nel settore socio-sanitario.

«Ormai da 14 anni, con il ricavato delle nostre raccolte fondi, cerchiamo di dare supporto alle strutture che operano sul territorio occupandosi dell’assistenza ai pazienti oncologici» dichiara Monica Ossola, segretaria dell’Associazione “Il Sorriso di Buba”. «Il nostro contributo consiste in sostegni economici e/o alla fornitura di materiale tecnico, non siamo medici e pertanto ci appoggiamo di volta in volta a chi effettivamente opera sul campo. Oggi, con la realizzazione di questo importante progetto, siamo contenti di intraprendere una nuova collaborazione con la Fondazione FARO, sperando di poterla sostenere anche in futuro».

La Fondazione FARO, che garantisce cure palliative specialistiche a casa e in hospice a oltre 1.500 pazienti ogni anno, esprime la sua profonda gratitudine all’Associazione per questo gesto di generosità, che rappresenta un prezioso supporto per le attività quotidiane degli hospice. «Questo progetto conferma l’importanza della collaborazione tra enti e associazioni del territorio, unendo risorse e competenze per offrire un sostegno concreto a chi affronta momenti di grande fragilità» dichiara il presidente della Fondazione FARO Giuseppe Cravetto.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese