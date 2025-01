Due racconti di Kafka diretti da Alessandro Gassman martedì 4 febbraio al teatro Gobetti di Torino

TORINO – Al teatro Gobetti di Torino martedì 4 febbraio andrà in scena “Racconti disumani”, lo spettacolo teatrale diretto da Alessandro Gassman e ispirato a due racconti di Franz Kafka. Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Stabile d’Abruzzo e da Stefano Francioni Produzioni, resterà in scena fino a domenica 9 febbraio.

Alle 19.30 l’attore Giorgio Pasotti sarà alle prese con l’adattamento di “Una relazione accademica” e “La tana”, due racconti dello scrittore di Praga autore di “Il Processo” e “La metamorfosi”. Il primo racconto parla di un uomo che si trova a fare il relatore in un congresso scientifico e, durante il suo intervento, parla della sua vita precedente, quando era una scimmia; ha infatti imparato ad imitare il comportamento degli umani nel corso di molti anni di studio e, ora, la sua mutazione è così completa da riuscire a descrivere perfino cosa provava quando era una scimmia.

Il secondo racconto, “La tana”, parla di una creatura a metà tra un roditore e un umano, in particolare un architetto. Questo essere, costantemente ossessionato dall’arrivo di un nemico intenzionato a distruggere la sua tana, passa il tempo a complessificare la struttura della sua tana, creando cunicoli e vie. Il racconto termina con l’arrivo di un sibilo, che si fa via via più acuto e sembra predire l’arrivo del nemico.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese