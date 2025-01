Torino in Uzbekistan, prosegue la missione istituzionale del sindaco Stefano Lo Russo a Tashkent

TASHKENT – Prosegue la missione istituzionale del sindaco Stefano Lo Russo a Tashkent, capitale dell’Uzbekistan. Innovazione e cultura sono stati i temi al centro della terza giornata.

Questa mattina Lo Russo ha incontrato il primo cittadino della capitale uzbeka Shavkat Umurzakov con cui ha condiviso la firma di un protocollo d’intesa che darà avvio a una collaborazione tra le due città per rafforzare le occasioni di sostegno e crescita reciproca, a livello industriale, culturale, scientifico. Particolare attenzione verrà data ai temi della sostenibilità ambientale, dell’economia circolare e della pianificazione urbanistica ed edilizia.

Poi sono seguiti due incontri con rappresentanti del governo uzbeko, il ministro dell’Alta Formazione, della Scienza e dell’Innovazione Kogratbai Sharipov e il viceministro della Cultura Yusufjon Usmonov.

Sui temi di ricerca e innovazione l’obiettivo, già condiviso nella giornata di ieri con il rettore del Politecnico di Torino Stefano Corgnati e con il rettore del Turin Polytechnic University Tashkent Olimjon Tuychiev, è di potenziare queste attività all’interno del Campus dell’università uzbeka (nata nel 2009 dalla collaborazione tra il Politecnico di Torino, il gruppo automobilistico statale uzbeko UZAVTOSANOAT, General Motors e il Ministero dell’Università uzbeko con l’obiettivo di formare ingegneri qualificati con gli stessi standard dell’ateneo torinese) e facilitare i rapporti con le imprese torinesi anche al fine di dare vita a possibili investimenti.

In ambito culturale, l’obiettivo è quello di favorire scambi culturali e artistici, anche attraverso l’organizzazione di mostre congiunte e settimane culturali a tema nelle rispettive città. Un progetto che va ad inserirsi in una collaborazione già avviata: relazioni tra l’Uzbekistan e la Fondazione Torino Musei sono già attive dal 2020 e hanno coinvolto, in modo particolare, il Museo di Arte Orientale.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese