Ornavasso: i rilievi dei Ris di Parma nella villa in cui Edoardo Borghini ha ucciso il figlio

ORNAVASSO – Il sostituto procuratore Laura Carrera ha disposto che i Ris di Parma si occupino dei rilievi nella villa di via Conciliazione, posta sotto sequestro, in cui il 19 gennaio Edoardo Borghini, di 63 anni, ha ucciso il figlio Nicolò, di 34, sparandogli con un fucile da caccia.

I Ris analizzeranno la scena del delitto per verificare le posizioni delle tre persone presenti nell’ambiente in cui si è consumato l’omicidio, la distanza tra padre e figlio nel momento in cui sono stati sparati i colpi, la loro traiettoria. Secondo quanto si apprende, il pm chiede anche rilievi tecnici sui residui dello sparo e test sui proiettili.

Il delitto

La tragedia si è consumata intorno alle 22 ed è avvenuta al culmine di una lite tra padre e figlio, il 63enne non avrebbe retto allo stato alterato del figlio che era stato particolarmente aggressivo nei confronti della madre. Un atteggiamento violento scatenato da un futile motivo: il portone del garage trovato chiuso. Così Edoardo Borghini ha esploso i due colpi di fucile che hanno raggiunto il figlio al fianco e che lo hanno ucciso.

